В ВОЗ рассказали о разработке вакцин от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что во всем мире более сотни фармкомпаний разрабатывает вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что восемь образцов уже проходят клинические исследования. При этом Вуйнович уточнила, что о появлении препарата говорить пока рано. В ВОЗ полагают, что вакцину разработают уже в этом году, однако ее производство начнется только в следующем.

Ранее ВОЗ включила в перечень перспективных вакцин против COVID-19 девять российских разработок. Шесть из них разрабатывает новосибирский центр "Вектор", две – компания Biocad, одну – НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет. Сергей Собянин допустил, что вакцину будут разрабатывать в московском институте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратил внимание, что часть ограничений по коронавирусу в России сохранят до ее появления.

В России за сутки выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 5 392. Всего в РФ зарегистрировано 232 243 случая.

