Часть ограничительных мероприятий в РФ сохранится до появления вакцины – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Часть ограничений по коронавирусу в России сохранят до появления вакцины. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Конечно же, ограничительные мероприятия – они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения", – сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

Он пояснил, что после достижения пика заболеваемости и выхода на плато нельзя преждевременно ликовать и думать, что ограничения сразу же снимут. По его словам, властям предстоит "построить целую систему, которая позволит вновь не получить опять подъема заболевания".

Мурашко также добавил, что вторую волну заболеваемости коронавирусом нельзя исключать, если не будет создан популяционный иммунитет. По его словам, вирус в любом случае будет циркулировать еще определенное время.

Он еще раз призвал жителей страны не заниматься самолечением и обращаться к врачам при любых симптомах простуды. По его словам, позднее обращение к врачу может повлечь тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Накануне министр сообщил, что своевременное реагирование на пандемию позволило стране выиграть несколько месяцев для системы здравоохранения. Однако в ведомстве добавили, что оснований считать ситуацию с коронавирусом в России стабилизировавшейся пока нет.

При этом Мурашко заявил, что в России к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены от 1 до 1,4 тысячи пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Мэр отметил, что согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.

В России за последние сутки подтвердили 10 633 новых выявленных случая COVID-19, из них 5 948 – в Москве. Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны, у половины выявленных не было симптомов.

