Более 84% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице подтверждено 2 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Среди новых заболевших коронавирусной инфекцией около 39% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 38%.

Около 10,2% всех зараженных – люди в возрасте от 66 до 79 лет, причем около 5,3% из них старше 80 лет. Еще 7,5% из числа заболевших – дети.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей. Всего в Москве к настоящему моменту вирусом заразилось 50 646 человек. В России зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции.

В Оперштабе напоминают о неукоснительном соблюдении режима самоизоляции. 29 марта Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице из-за ситуации с распространением коронавируса.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

Для передвижения по городу на общественном или личном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск. Он выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

