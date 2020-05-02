От 1 до 1,4 тыс пациентов с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены от 1 до 1,4 тысячи пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С таким заявлением выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня эта цифра колеблется в пределах где-то от 1000 до 1400 – те, которые находятся в медицинских организациях на койках реанимации и подключены к аппаратам, протезирующим функцию дыхания, искусственной вентиляции легких", – отметил министр в эфире телеканала "Россия 1".

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко также заявил, что в его медучреждении на аппаратах ИВЛ находится каждый второй пациент в реанимационном отделении.

"9–10% от находящихся – это пациенты, которые находятся в отделении реанимации, каждый второй реанимационный пациент – это пациент на искусственной вентиляции легких", – пояснил медик.

При этом в Минздраве заявили, что своевременное реагирование на пандемию позволило стране выиграть несколько месяцев для системы здравоохранения. Однако в ведомстве добавили, что оснований считать ситуацию с коронавирусом в России стабилизировавшейся пока нет.

"Поэтому соблюдение режима самоизоляции и солидарность с принимаемыми государством мерами остаются важнейшими факторами в борьбе с эпидемией", – резюмировали в министерстве.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Мэр отметил, что согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.