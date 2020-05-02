Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:24

От 1 до 1,4 тыс пациентов с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ – Мурашко

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены от 1 до 1,4 тысячи пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С таким заявлением выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня эта цифра колеблется в пределах где-то от 1000 до 1400 – те, которые находятся в медицинских организациях на койках реанимации и подключены к аппаратам, протезирующим функцию дыхания, искусственной вентиляции легких", – отметил министр в эфире телеканала "Россия 1".

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко также заявил, что в его медучреждении на аппаратах ИВЛ находится каждый второй пациент в реанимационном отделении.

"9–10% от находящихся – это пациенты, которые находятся в отделении реанимации, каждый второй реанимационный пациент – это пациент на искусственной вентиляции легких", – пояснил медик.

При этом в Минздраве заявили, что своевременное реагирование на пандемию позволило стране выиграть несколько месяцев для системы здравоохранения. Однако в ведомстве добавили, что оснований считать ситуацию с коронавирусом в России стабилизировавшейся пока нет.

"Поэтому соблюдение режима самоизоляции и солидарность с принимаемыми государством мерами остаются важнейшими факторами в борьбе с эпидемией", – резюмировали в министерстве.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Мэр отметил, что согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать