Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ограничения, которые ввели в России из-за коронавируса, можно будет ослабить после 12 мая, но при условии соблюдения их в период майских праздников. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо их усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда", – сказала она в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Кроме того, Попова не исключила, что меры могут продлить до июня, если россияне не смогут выдержать их на майских праздниках. По ее словам, сейчас важно "пересидеть" все праздничные дни и "ничего не нарушать".
"Это очень непростое испытание. Нужно выдержать", – добавила глава Роспотребнадзора.
Ранее замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции может улучшиться после майских праздников.
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о признании 6-8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы для сотрудников. При этом срок действия ограничений, связанных с коронавирусом, одновременно продлили до 11 мая.
За последние сутки в России подтвердили 10 633 новых выявленных случая COVID-19. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 5 948.
Всего в России выявлено 134 687 случаев коронавируса, 1280 человек умерли, выздоровели 16 639 человек.
В России подтвердили 10 633 новых случая выявления COVID-19
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