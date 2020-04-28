В Роспотребнадзоре ожидают улучшения ситуации с коронавирусом после майских праздников

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Замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции может улучшиться после майских праздников, сообщает "Газета.ру".

"В тех регионах, где достаточно эффективные меры были приняты, там все может и закончиться на нескольких заболевших. Общее мнение, которое я разделяю: улучшения в нашей стране будут заметны уже после майских праздников", – заявил специалист.

При этом он отметил, что сам вирус будет циркулировать в окружающей среде еще достаточно продолжительное время. Он не исключил, что могут возникать и вспышки.

Ранее врач-психиатр Игорь Каграманян заявил, что реальные сроки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом зависят только от личной ответственности каждого человека.

Он отметил, что большинство экспертов сходятся во мнении, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется к середине мая. Каграманян пояснил, что после так называемого пика страна сможет поэтапно выйти из данной ситуации.

До этого о выходе на плато к середине мая говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в первый месяц лета станет полегче. При этом он заметил, что гражданам предстоит много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни.

За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее.

