Собянин допустил разработку вакцины от COVID-19 на базе московского института

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Существует вероятность, что вакцину от коронавирусной инфекции будут разрабатывать в московском институте. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вакцину разрабатывают закрытые научно-исследовательские институты, которые допущены до этой работы. У них должен быть высокий уровень защиты, это очень важно. Но, судя по тому, что докладывалось президенту на одном из селекторов, то, вполне возможно, что именно московский институт будет разработчиком такой вакцины", – заявил градоначальник в эфире телеканала "Россия 24".

Собянин уточнил, что в столице существуют все возможности для того, чтобы ее создавать.

При этом мэр добавил, что сроки и объемы работ пока предсказать сложно, однако выразил уверенность в том, что рано или поздно вакцина будет создана.

"Или у нас, или за рубежом, но желательно, чтобы у нас. Пока, насколько я знаю, такие разработки есть, они очень серьезные", – резюмировал он.

Ранее Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет.

Тем не менее на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения включила в перечень перспективных вакцин против COVID-19 девять российских разработок. Шесть из них разрабатывает новосибирский центр "Вектор", две – компания Biocad, одну – НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге.