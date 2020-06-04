Стратегический запас. Как менялась продуктовая корзина во время пандемии коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков рассказал Москве 24, как менялась продуктовая корзина россиян во время режима самоизоляции. По мнению специалиста, каждый месяц у людей были разные запросы.

"Мы подразумеваем под пандемией начало марта, апрель, май. Мы в каждом месяце видим совершенно различное потребление", – считает Востриков.

Он объяснил, что в марте имел место быть ажиотажный спрос на дешевые продукты долгого хранения. Это были крупы, макароны, тушенка, картофель, лук.

"Самые простые товары, чтобы просто создать стратегический запас у себя дома на всякий случай. Потому что никто не понимал, какие будут ограничения, можно ли будет выходить из дома, контактировать с людьми", – объяснил эксперт.

Следующим этапом был рост спроса на замороженные продукты. Востриков отметил, что люди поняли, что запасы можно пополнять готовыми или полуготовыми товарами и хранить их в морозильных камерах холодильников.

"На этом фоне пошел рекордный рост продаж холодильных камер, потому что многие решили увеличить объем запасов по заморозке", – подчеркнул специалист.

Затем, в период апреля – мая, наблюдался спад покупательской активности. Востриков считает, что это было предсказуемо, так как люди предпочли потреблять свои запасы, нежели тратить деньги на продукты.

"Сейчас изменение заключается в том, что покупатель, заходя в магазин, чаще приобретает на большую сумму, чтобы меньше контактировать с окружающими. Вот эта психологическая опасность сохраняется", – заявил Востриков.

Однако на сегодняшний день определяющую роль, по мнению специалиста, в любом случае будут играть нерастущие реальные доходы населения. Поэтому спрос будет на более дешевые, жизненно важные продукты питания.

Ранее глава Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что российский рынок продуктов питания после пандемии ждет новая модель потребления.

Аналитик считает, что сейчас одним из ключевых факторов в принятии решения о покупке становится цена. По его словам, сейчас наблюдается постепенный рост спроса на продукцию по акциям и в рамках промоактивности.

При этом спрос на продукты здорового питания сохранится, однако из-за экономии уйдет тренд на категорию "фреш". Эксперт полагает, что спрос будет больше ориентирован на продукцию промышленного производства.