Москва может получить первые партии вакцины от коронавируса осенью – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва может получить первые партии вакцины от коронавируса уже осенью, заявил Сергей Собянин на онлайн-саммите мэров городов мира "Вместе мы выстоим. Города против COVID-19".

"Сегодня в Москве и в России в целом разрабатываются около трех вакцин, очень перспективных. В городе на клинические испытания выходит тоже достаточно эффективная вакцина", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Он уточнил, что до получения вакцины в городе должен действовать "специальный режим самосохранения граждан, аккуратного ведения хозяйства, работающих предприятий, транспорта".

С понедельника в Москве возобновили работу около 47 тысяч предприятий торговли, около 9 тысяч предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры. Всего к работе вернулось порядка 300 тысяч человек.

Для прогулок и индивидуальных занятий спортом открылись городские парки и природные территории департамента природопользования и охраны окружающей среды. Посещать городские пространства можно при условии соблюдения графика.

Ранее Владимир Путин в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным в режиме видеоконференции заявил, что правительство РФ применяло своевременные действия в части борьбы с COVID-19.

Президент РФ выразил мнение, что для противостояния вызовам государство должно действовать профессионально, выверенно и результативно.