Ракова назвала объемы госпитализаций с коронавирусом в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Число случаев госпитализации пациентов с коронавирусом в Москве существенно снизилось по сравнению с пиком заболеваемости. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
"У нас снижение госпитализации, и мы сегодня выходим в среднем на госпитализацию 800-900 человек в сутки. Да, это достаточно много, но уже в 2-2,5 раза меньше, чем было буквально месяц назад", – заявила представитель мэрии.
По словам Анастасии Раковой, работники столичной системы здравоохранения продемонстрировали высокий уровень слаженности в работе. Она отметила, что все стремились работать на результат и не думали о личном.
Ранее в пятницу, 29 мая, заммэра Москвы рассказала, что в столице могут продолжить линию с послаблением режима, введенного из-за коронавируса, но с середины июля. Приоритетом она назвала необходимость не допустить большого скопления людей.
В России выявлено 387 623 случая COVID-19, вылечились 159 257 человек, скончались 4 374. В столице за последние сутки подтверждено 2 332 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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