Более 80% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет

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В столице подтверждено 2 332 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 175 829 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"42,7% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет, 10,6% – от 66 до 79 лет, еще 6,7% – старше 80 лет. Также 7% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.

Уточняется, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

С 27 мая в Москве открыта свободная запись на тестирование по коронавирусу на основе полиса ОМС. Испытания доступны в 30 городских поликлиниках. Прием пациентов осуществляется только согласно графику предварительной записи.

Отмечается, что антитела к COVID-19 таким образом удалось выявить у 14% жителей столицы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, часть людей из этого числа сейчас находится на стадии формирования иммунитета к коронавирусу.