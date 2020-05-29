Более 80% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
В столице подтверждено 2 332 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 175 829 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"42,7% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет, 10,6% – от 66 до 79 лет, еще 6,7% – старше 80 лет. Также 7% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.
Уточняется, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
С 27 мая в Москве открыта свободная запись на тестирование по коронавирусу на основе полиса ОМС. Испытания доступны в 30 городских поликлиниках. Прием пациентов осуществляется только согласно графику предварительной записи.
Отмечается, что антитела к COVID-19 таким образом удалось выявить у 14% жителей столицы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, часть людей из этого числа сейчас находится на стадии формирования иммунитета к коронавирусу.
В столице массово сдают тест на антитела к коронавирусу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: