Эксперты высоко оценили вводимую в Москве программу тестирования ИФА-методом

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Эксперты высоко оценили программу тестирования на коронавирус на основе иммуноферментного анализа, которая вводится в Москве, сообщает Агентство "Москва".

В частности, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что метод ИФА позволит фиксировать заболевание COVID-19 на более поздних стадиях, чем исследование, основанное на полимеразной цепной реакции.

Он подчеркнул, что основная слабость последнего метода заключается в том, что при затянувшемся инфицировании чувствительность тестирования заметно ослабевает.

Заместитель директора учреждения Денис Логинов подчеркнул, что введение метода ИФА позволит быстрее обнаружить людей, у которых наблюдается острая фаза заболевания.

"Без оценки популяционного иммунитета, без понимания того, какое количество людей в настоящий момент болеет или уже переболели, невозможно по-настоящему управлять эпидемиологическим процессом и делать какие-либо прогнозы", – отметил Логинов.

Руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус сообщил, что столица вошла в число мировых столиц, которые одними из первых ввели подобный метод обнаружения коронавируса. Эксперт подчеркнул, что данный шаг является решающим в проблеме контроля пандемии.

"Мы думаем, что наш московский опыт уже в ближайшее время будет использован не только нашими большими мегаполисами, но и мегаполисами мира", – отметил Мазус.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице вводят бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу. Он отметил, что исследования будут основаны на методе иммуноферментного анализа. Таким образом московские власти планируют выяснить реальную численность заболевших коронавирусом.

В интервью телеканалу "Россия 24" Собянин заявил, что нынешняя цифра более чем в 130 тысяч зараженных COVID-19 в столице не соответствует действительности. Он отметил, что на самом деле их может быть значительно больше. В связи с этим, подчеркнул мэр, и поставлена задача по обнаружению максимального количества заболевших.