Выгодное предложение. Можно ли доверять экспресс-тестам на COVID-19 из интернета

Можно ли доверять экспресс-тестам на коронавирус из интернета

Россиян призывают не доверять результатам экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию, купленных в интернете, передает телеканал Москва 24.

В аптеках таких тестов не продают, зато Сеть завалена предложениями купить тесты, которые за 10 минут определят, болен ли человек коронавирусом и есть ли у него антитела к COVID-19.

Стоимость их разнится от 1 800 до 35 000 рублей. К самому дешевому прилагается инструкция на китайском языке, однако продавцы делятся также видеоинструкцией, обещают точный результат, а за бракованный тест готовы вернуть деньги.

На сайте медицинской техники предлагают купить тест подороже – почти за 3 000 рублей. Продавцы готовы показать документы и даже поставить штамп, но предупреждают, что риски за результат на себя не берут. Они предупреждают, что непрофессионал, делая себе тест самостоятельно, может что-то напутать.

Фармакологи утверждают, что делать такие тестирования на дому небезопасно, а результат может ввести в заблуждение.

"Мы понимаем, что, покупая тесты, мы не можем быть в них уверены, потому что мы не знаем, кто их поставляет, как они хранились, как ими пользоваться. Это должны делать специализированные люди, которые этому обучены. Тем более не стоит пытаться трактовать свои данные", – заявил клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Роспотребнадзор в свою очередь поясняет, что при экспресс-тестировании речь идет только о скрининге пациента. Для подтверждения диагноза нужны дополнительные исследования и консультация врача.

С 27 мая все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на антитела к COVID-19. Такие исследования доступны на базе 30 столичных поликлиник, однако для сдачи анализов необходима предварительная дистанционная запись. Результаты исследования будут доступны в течение трех дней в электронной медкарте пациента.

Глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что в столице запустили самое крупное в мире исследование на антитела к коронавирусу. Он заявил, что власти города планируют охватить от 3 до 6 миллионов человек.

В Росздравнадзоре сообщили, что положительный результат экспресс-теста на антитела к коронавирусу может говорить о том, что у человека есть иммунитет не к нынешнему штамму, а к другим, выявленным ранее.

Речь идет о HKU1, NL63, OC43, 229E. Кроме того, это не единственное подтверждение наличия коронавируса. Если результаты тестирования отрицательные, а клинические симптомы сохраняются, нужно провести дополнительное повторное исследование с использованием других методов. Отрицательный результат не исключает возможности заражения COVID-19.