Москва проводит самое крупное в мире тестирование на антитела к COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что в столице запустили самое крупное в мире исследование на антитела к коронавирусу.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции "Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в городе Москве". Хрипун заявил, что власти города планируют охватить от 3 до 6 миллионов человек.

"Москва начала самый масштабный в мире, беспрецедентный проект исследования популяционного иммунитета в мегаполисе. <…> Количество, объем исследования от 3 до 6 миллионов, это, конечно, беспрецедентный объем исследований", – подчеркнул он.

Глава департамента добавил, что власти таким образом стремятся понять механизмы формирования популяционного иммунитета. Хрипун объяснил, что с помощью этого удастся лучше подготовиться к возможности второй волны коронавируса. Он обратил внимание, что вероятность ее возникновения весьма высока.

"Оно [исследование] позволит нам, медикам, врачам-эпидемиологам, готовиться к следующей волне, которая, вероятнее всего, будет в той или иной мере", – сообщил Хрипун.

Кроме того, по его словам, с 23 мая в Москве горожане будут сообщать результаты, касающиеся исследования наличия иммуноглобулина G. Каждый месяц столичным жителям также придется подтверждать свой уровень иммуноглобулина M.

К концу мая власти Москвы планируют повысить охват тестирований на антитела до 200 тысяч анализов в сутки. Около 70 тысяч столичных жителей каждые несколько дней будут получать приглашение на проведение исследования. Ключевыми факторами рассылки являются возрастная структура и округ проживания.

Приглашение будет приходить на электронную почту или через SMS-рассылку. Затем желающие пройти тестирование должны будут пройти по ссылке внутри сообщения и оставить предварительную запись.

Исходя из результатов исследований власти будут формировать стратегию по дальнейшему развитию системы здравоохранению и по решениям, касающихся режима повышенной готовности.

Ранее Хрипун отметил, что результаты тестирования на иммунитет к коронавирусу позволят начать смягчение ограничений. Он добавил, что показатели тех, у кого уже имеются антитела, сопоставимы с другими крупными городами Европы и мира.

По состоянию на 21 мая в столице провели более 235 тысяч тестирований на наличие антител к коронавирусу. Кроме того, Москва обеспечивает осуществление исследований и в Московской области, где жители сдали уже свыше 15 тысяч тестов.