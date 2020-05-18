Депздрав опроверг очереди у поликлиник при проведении ИФА-тестирования

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию об очередях при проведении ИФА-тестирования в городских поликлиниках, сообщает пресс-служба ведомства.
После появившихся в СМИ сообщений об очередях Депздрав оперативно провел проверку и выяснил, что скопление пациентов у поликлиники № 175 и филиала № 1 городской поликлиники № 64 было связано с тем, что многие пришли раньше назначенного времени.
Отмечается, что скопление было отмечено только в двух точках из 30 поликлиник, и, несмотря на это, было принято решение изменить график приема и увеличить время между окнами записи.
Также персонал медучреждений приложил все усилия для соблюдения мер безопасности – нанесена разметка в 1,5 метра, всем пациентам на входе выдавали бахилы, маски и перчатки, а также измеряли температуру.
Пациентов с симптомами ОРВИ направили на обследование. На сдачу анализа ни один человек с симптомами заболевания допущен не был.
Перед кабинетами установлены стойки, на которых администраторы печатали направления, – это позволило сократить время ожидания внутри кабинета и увеличить скорость приема пациентов. Отмечается, что это стандартный алгоритм для всех поликлиник с начала эпидемии.
В департаменте здравоохранения рассказали, что все люди, пришедшие в поликлинику № 175, максимум в течение 30 минут покинули ее. Уточняется, что это с учетом тех, кто стоял на улице в момент съемки видео, появившегося в Сети, и с учетом скорости забора крови.
В филиале № 1 сотрудники поликлиники с утра приняли необходимые меры, в том числе привлекли медперсонал для открытия еще одного кабинета. Всех пришедших на сдачу анализа людей удалось принять. Больше в течение дня скоплений людей не было, и забор анализов проходил в штатном режиме – всех пациентов принимали в течение пяти минут, сообщили в Депздраве.
С жителями, которые были записаны на утро, но по тем или иным причинам не сдали тест, связались врачи поликлиники и напомнили, что их запись по-прежнему действительна и они могут прийти на сдачу анализа в удобное время.
"Таким образом, заявления об очередях и создании опасного скопления людей в учреждениях не отражают реальное положение дел. Департамент здравоохранения Москвы выступает с убедительной просьбой к участникам тестирования приезжать ровно к назначенному в записи времени", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице достигли рекордных показателей в объемах проведения исследований на коронавирус. Он отметил, что 17 мая этот показатель достиг 50 тысяч тестирований в сутки. Собянин подчеркнул, что ПЦР-исследованиями в настоящий момент занимается целая система столичных лабораторий.
Кроме того, в Москве с 15 мая была запущена программа по бесплатному массовому тестированию горожан на антитела, способные сопротивляться коронавирусу. Исследования основаны на методе иммуноферментного анализа. Таким образом столичные власти планируют выяснить реальное число зараженных коронавирусом.
Когда бесплатный тест на антитела к коронавирусу смогут сделать все желающие
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