Депздрав опроверг очереди у поликлиник при проведении ИФА-тестирования

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию об очередях при проведении ИФА-тестирования в городских поликлиниках, сообщает пресс-служба ведомства.

После появившихся в СМИ сообщений об очередях Депздрав оперативно провел проверку и выяснил, что скопление пациентов у поликлиники № 175 и филиала № 1 городской поликлиники № 64 было связано с тем, что многие пришли раньше назначенного времени.

Отмечается, что скопление было отмечено только в двух точках из 30 поликлиник, и, несмотря на это, было принято решение изменить график приема и увеличить время между окнами записи.

Также персонал медучреждений приложил все усилия для соблюдения мер безопасности – нанесена разметка в 1,5 метра, всем пациентам на входе выдавали бахилы, маски и перчатки, а также измеряли температуру.

Пациентов с симптомами ОРВИ направили на обследование. На сдачу анализа ни один человек с симптомами заболевания допущен не был.

Перед кабинетами установлены стойки, на которых администраторы печатали направления, – это позволило сократить время ожидания внутри кабинета и увеличить скорость приема пациентов. Отмечается, что это стандартный алгоритм для всех поликлиник с начала эпидемии.

В департаменте здравоохранения рассказали, что все люди, пришедшие в поликлинику № 175, максимум в течение 30 минут покинули ее. Уточняется, что это с учетом тех, кто стоял на улице в момент съемки видео, появившегося в Сети, и с учетом скорости забора крови.

В филиале № 1 сотрудники поликлиники с утра приняли необходимые меры, в том числе привлекли медперсонал для открытия еще одного кабинета. Всех пришедших на сдачу анализа людей удалось принять. Больше в течение дня скоплений людей не было, и забор анализов проходил в штатном режиме – всех пациентов принимали в течение пяти минут, сообщили в Депздраве.

С жителями, которые были записаны на утро, но по тем или иным причинам не сдали тест, связались врачи поликлиники и напомнили, что их запись по-прежнему действительна и они могут прийти на сдачу анализа в удобное время.

"Таким образом, заявления об очередях и создании опасного скопления людей в учреждениях не отражают реальное положение дел. Департамент здравоохранения Москвы выступает с убедительной просьбой к участникам тестирования приезжать ровно к назначенному в записи времени", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице достигли рекордных показателей в объемах проведения исследований на коронавирус. Он отметил, что 17 мая этот показатель достиг 50 тысяч тестирований в сутки. Собянин подчеркнул, что ПЦР-исследованиями в настоящий момент занимается целая система столичных лабораторий.

Кроме того, в Москве с 15 мая была запущена программа по бесплатному массовому тестированию горожан на антитела, способные сопротивляться коронавирусу. Исследования основаны на методе иммуноферментного анализа. Таким образом столичные власти планируют выяснить реальное число зараженных коронавирусом.