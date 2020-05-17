Объем исследований на COVID-19 в Москве достиг 50 тыс тестов в сутки – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордном объеме тестирований на выявление коронавирусной инфекции. По словам градоначальника, этот показатель достиг 50 тысяч тестов в сутки.

"Сегодня ПЦР-тестами занимается целая система лабораторий – это частные, городские, федеральные лаборатории. И за последние недели мы нарастили в разы мощности этих лабораторных исследований – вышли на рекордный уровень до 50 тысяч в сутки", – отметил он в эфире телеканала "Россия 1".

Градоначальник счел такой показатель огромным, отметив, что тестами охвачены как коллективы, так и отдельные граждане.

Ранее Собянин заявил, что любой москвич сможет через 2–3 недели оформить электронную запись для прохождения бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу.

Накануне сообщалось о том, что уже около 2 тысяч москвичей без очередей сдали тест на антитела к COVID-19. Пункты забора крови были организованы на базе 30 городских поликлиник в каждом административном округе столицы.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отмечала, что введение ИФА-тестирования позволит увеличить количество проводимых исследований до 200 тысяч в день.

Согласно последним данным, в России подтвердили 9 200 новых случаев COVID-19. Коронавирус был выявлен в 83 регионах. Нарастающим итогом в стране зафиксировали 272 043 подтвержденных случая.