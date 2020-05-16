Уже около 2 тысяч москвичей без очередей сдали тест на антитела к коронавирусу

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве стартовали исследования на выявление у жителей иммунитета к коронавирусной инфекции. На данный момент анализ успели сдать уже около 2 тысяч москвичей, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Отмечается, что пункты забора крови организованы на базе 30 городских поликлиник в каждом административном округе столицы. Каждые три дня туда планируется приглашать порядка 70 тысяч москвичей для проведения тестирований на антитела.

Сдача крови проводится только по предварительной записи, что позволяет избежать очередей в медицинских учреждениях и не допустить распространения COVID-19.

Уточняется, что подобный метод тестирования позволяет выявлять бессимптомных носителей вируса, граждан с легкой и средней тяжестью течения заболевания, а также тех лиц, у которых есть иммунитет.

Тем москвичам, которые были выбраны для исследования, направляют приглашение на тестирование по СМС или электронной почте. В сообщении указывается ссылка для онлайн-записи в пункт забора крови – запись доступна в течение 3 дней.

Пункты забора крови для анализа на антитела к коронавирусу работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице будет организовано массовое бесплатное тестирование на наличие антител, способных сопротивляться коронавирусу. Исследование будет проводиться на основе метода иммуноферентного анализа.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что введение ИФА-тестирования позволит увеличить количество проводимых исследований до 200 тысяч в день.

Согласно последним данным, в России подтвердили 9 200 новых случаев COVID-19. Коронавирус был выявлен в 83 регионах. Нарастающим итогом в стране зафиксировали 272 043 подтвержденных случая.