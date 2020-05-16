Россиянам напомнили о штрафах за отказ тестироваться на COVID-19

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Россиянам грозит штраф за уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию, к ответственности могут привлечь и тех граждан, которые не сообщили о возвращении из-за границы и своем фактическом месте пребывания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ, месте регистрации и фактического пребывания, обращению за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, а также уклонении от обязательного лабораторного обследования", – говорится в сообщении.

Как уточняется, за эти нарушения предусмотрен штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

Также это касается россиян с подтвержденным COVID-19, тех, кто контактировал с заболевшими, а также вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице будет организовано массовое бесплатное тестирование на наличие антител, способных сопротивляться коронавирусу. Исследование будет проводиться на основе метода иммуноферентного анализа.

Мэр отметил, что таким образом столичные власти планируют выяснить реальное количество заболевших COVID-19 в Москве. Он заявил, что цифра более чем в 130 тысяч зараженных коронавирусом не соответствует действительности.