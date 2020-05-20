Результаты анализов на COVID-19 стали доступны в электронной медкарте

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Результаты ПЦР- и ИФА-тестирований на коронавирусную инфекцию, проведенных в городских учреждениях Москвы, стали доступны жителям в электронной медицинской карте, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, информация будет появляться в карте в течение 2–4 дней с момента сдачи анализа.

"Жители также получают подробную расшифровку всех показателей и четкое объяснение того, что необходимо сделать дальше. Благодаря электронной медицинской карте теперь получать информацию о результатах тестирований стало удобнее", – подчеркнула вице-мэр.

В медкарте доступны все результаты лабораторных анализов на COVID-19, сделанных после 20 апреля.

Тест на коронавирус обязательно берется у людей с признаками ОРВИ, пациентов с пневмонией и всех, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Помимо этого, организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями, – это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ и полиции.

В Москве с 15 мая была запущена программа по бесплатному массовому тестированию горожан на антитела, способные сопротивляться коронавирусу. Исследования основаны на методе иммуноферментного анализа. Таким образом столичные власти планируют выяснить реальное число зараженных коронавирусом.