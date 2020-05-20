Результаты анализов на COVID-19 стали доступны в электронной медкарте

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Результаты ПЦР- и ИФА-тестирований на коронавирусную инфекцию, проведенных в городских учреждениях Москвы, стали доступны жителям в электронной медицинской карте, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, информация будет появляться в карте в течение 2–4 дней с момента сдачи анализа.
"Жители также получают подробную расшифровку всех показателей и четкое объяснение того, что необходимо сделать дальше. Благодаря электронной медицинской карте теперь получать информацию о результатах тестирований стало удобнее", – подчеркнула вице-мэр.
В медкарте доступны все результаты лабораторных анализов на COVID-19, сделанных после 20 апреля.
Тест на коронавирус обязательно берется у людей с признаками ОРВИ, пациентов с пневмонией и всех, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Помимо этого, организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями, – это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ и полиции.
В Москве с 15 мая была запущена программа по бесплатному массовому тестированию горожан на антитела, способные сопротивляться коронавирусу. Исследования основаны на методе иммуноферментного анализа. Таким образом столичные власти планируют выяснить реальное число зараженных коронавирусом.
Когда бесплатный тест на антитела к коронавирусу смогут сделать все желающие
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