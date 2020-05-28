Антитела к коронавирусу выявили у 14% прошедших тестирование в столице

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Скрининговые исследования в Москве выявили антитела к коронавирусу у 14% прошедших тестирование. Об этом сообщил Сергей Собянин на телеканале "Россия 24".



Сергей Собянин мэр Москвы Скрининговые исследования, которые мы на сегодняшний день проводим в столице, выявили 14% людей, которые имеют маркеры к коронавирусу. Это большой процент.

По словам градоначальника, часть людей из этого числа сейчас находятся на стадии формирования иммунитета к COVID-19.

Согласно последним данным, тестирование на коронавирусную инфекцию в России проводят почти 700 лабораторий. В Роспотребнадзоре уточняют, что 100 из них – частные.

Что касается Москвы, то в столице провели более 2 миллионов тестов на COVID-19 по ПЦР-диагностике. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, с начала эпидемии в городе активно расширяли диагностические возможности.

Кроме того, с 27 мая в Москве открыта свободная запись на тестирование по коронавирусу на основе полиса ОМС. Испытания будут доступны в 30 городских поликлиниках. Принимать пациентов начнут строго согласно графику записи.

