Антитела к коронавирусу выявили у 14% прошедших тестирование в столице

18:15
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Скрининговые исследования в Москве выявили антитела к коронавирусу у 14% прошедших тестирование. Об этом сообщил Сергей Собянин на телеканале "Россия 24".
По словам градоначальника, часть людей из этого числа сейчас находятся на стадии формирования иммунитета к COVID-19.
Согласно последним данным, тестирование на коронавирусную инфекцию в России проводят почти 700 лабораторий. В Роспотребнадзоре уточняют, что 100 из них – частные.
Что касается Москвы, то в столице провели более 2 миллионов тестов на COVID-19 по ПЦР-диагностике. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, с начала эпидемии в городе активно расширяли диагностические возможности.
Кроме того, с 27 мая в Москве открыта свободная запись на тестирование по коронавирусу на основе полиса ОМС. Испытания будут доступны в 30 городских поликлиниках. Принимать пациентов начнут строго согласно графику записи.
В столице массово сдают тест на антитела к коронавирусу
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