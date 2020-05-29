Работники здравоохранения Москвы в пандемию сработали как слаженная команда – заммэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все работники здравоохранения Москвы в период пандемии сработали как слаженная команда, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

Она уточнила, что речь идет не только о врачах и о медицинских сестрах, но и обо всех работниках медицинских организаций.

"Неважно – руководитель, бухгалтер, кадровик. Всем пришлось в этот момент очень тяжело, и все они достойно справились. Никто не работал на свои собственные показатели, все работали на одну единую цель, на результат", – заявила заммэра.

Она добавила, что сложнее всего пришлось стационарам, которым ежедневно приходится бороться за жизнь и здоровье десятков и сотен пациентов.

"Им очень вовремя подставили плечо наши поликлиники. Они сняли с них большую нагрузку в самый пик пандемии, забрав на себя лечение пациентов с легкой формой пневмонии, забрав на себя многие вопросы, связанные с полноценной диагностикой", – подчеркнула Ракова.

Она напомнила, что поликлиники осуществляют и долечивание пациентов, которые возвращаются из стационаров.

Сергей Собянин ранее заявил, что в столице летальность от коронавирусной инфекции демонстрирует значительно более низкий показатель, чем в других городах и странах.

Мэр подчеркнул, что в сложившейся ситуации важно не искать погрешности друг у друга, а анализировать происходящее и работать на минимизирование последствий.

Министерство здравоохранения РФ утвердило методические рекомендации по кодированию в статистике заболеваемости COVID-19, а также первоначальной причины в статистике смертности из-за коронавирусной инфекции.

Согласно новой методике, в статистике по заболеваемости не будут указывать людей с диагностированным коронавирусом, но без наличия симптомов. Таких пациентов будут рассматривать как носителей COVID-19.

