Лица с COVID-19 без симптомов не должны входить в статистику заболеваемости – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минздрав РФ опубликовал рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике зеболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с новой коронавирусной инфекцией.

В частности, из нее следует, что лица, инфицированные коронавирусом, однако не имеющие клинических проявлений заражения, не должны входить в статистику заболеваемости по COVID-19.

"В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются", – отмечается в рекомендациях.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович сообщила, что в России при подсчете статистики по коронавирусу пользуются методологией, предложенной ВОЗ.