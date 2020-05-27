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Общество

27 мая, 20:23

Лица с COVID-19 без симптомов не должны входить в статистику заболеваемости – Минздрав

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минздрав РФ опубликовал рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике зеболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с новой коронавирусной инфекцией.

В частности, из нее следует, что лица, инфицированные коронавирусом, однако не имеющие клинических проявлений заражения, не должны входить в статистику заболеваемости по COVID-19.

"В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются", – отмечается в рекомендациях.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович сообщила, что в России при подсчете статистики по коронавирусу пользуются методологией, предложенной ВОЗ.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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