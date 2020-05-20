Россия в подсчете статистики по коронавирусу использует методологию ВОЗ – Вуйнович

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Россия использует методологию МКБ-10 и принципы Всемирной организации здравоохранения в подсчете статистики по коронавирусу, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, 16 апреля организация опубликовала новые методические рекомендации по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти. Российский Сотрудничающий центр ВОЗ по системам здравоохранения и общественному здоровью перевел их на русский язык.
Вуйнович отмечает, что ситуация с распространением коронавируса в РФ стабилизировалась. Она добавила, что жители Москвы должны строго соблюдать меры по борьбе с COVID-19, чтобы процесс снятия ограничений в городе не продлился все лето. Риск второй волны останется, и решающим будет понимание того, как адаптировать жизнь в условиях получения информации о новом вирусе, заключила представитель ВОЗ в стране.
За последние сутки в России подтверждено 8 764 случая COVID-19 в 84 регионах, 4 021 из них не имел клинических проявлений. Всего в стране зафиксировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции.
Умерли за сутки 135 человек, всего – 2 972 человека. Выписано за последние сутки 9 262 пациента, за все время – 85 392.
Роспотребнадзор сообщает, что в РФ провели более 7,5 миллиона тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находятся 273 тысячи пациентов.
Опасны ли контакты с переболевшими COVID-19
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