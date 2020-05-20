Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:34

Более 7,5 млн тестов на COVID-19 провели в России

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России провели более 7,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Только за последние сутки в стране протестировали 225 тысяч человек. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 273 тысячи человек.

В России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам будет необходимо соблюдать защитные меры от коронавируса и летом. В то же время она уточняла, что эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась только в семи регионах.

Уровень циркуляции коронавируса в Москве упал в четыре-пять раз

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать