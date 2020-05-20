Более 7,5 млн тестов на COVID-19 провели в России

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В России провели более 7,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Только за последние сутки в стране протестировали 225 тысяч человек. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 273 тысячи человек.

В России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам будет необходимо соблюдать защитные меры от коронавируса и летом. В то же время она уточняла, что эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась только в семи регионах.