Порядка 80% детей легче взрослых переносят коронавирус – эксперт

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Порядка 80% детей легче взрослых переносят новую коронавирусную инфекцию, однако они дольше остаются заразными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

"80% детей болеют легче, чем взрослые. Но они, к сожалению, длительнее выделяют вирус и являются источником инфекции для окружающих. Это абсолютно доказанный факт, сейчас описана уже способность детей выделять вирус 18 и 37 дней, и такие данные есть", – заявил Горелов.

Специалист также подчеркнул, что общая доля детей с коронавирусом к настоящему моменту составляет 7%. По его словам, в большей степени вирус выявляют у подростков 15–17 лет. Он считает, что данная категория граждан менее ответственно подходит к режиму самоизоляции.

"Они не соблюдают, прежде всего, самоизоляцию, а позволяют себе нарушать тот охранительный режим, который их защищает. К сожалению, от коронавирусной инфекции умирают не только лица 65 плюс и далее, а лица любого возраста, к сожалению, и дети", – заключил Горелов.

В РФ выявлено 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 2,8 процента больше, чем днем ранее. За сутки в стране зарегистрировано 8 894 новых случая, в 3 751 клинических проявлений не было.

