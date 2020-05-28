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Общество

19:05

В Москве летальность от COVID-19 в разы меньше, чем в других городах мира

мэр Москвы город медицина общество безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице летальность от коронавирусной инфекции демонстрирует значительно более низкий показатель, чем в других городах и странах. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Что касается процентов летальности, в Москве, как не считай, можешь сюда складывать, он все равно в разы меньше, чем в других городах и странах, которые пережили такую же трагедию", – заявил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что в сложившейся ситуации важно не искать погрешности друг у друга, а анализировать происходящее и работать на минимизирование последствий.

Ранее министерство здравоохранения РФ утвердило методические рекомендации по кодированию в статистике заболеваемости COVID-19, а также первоначальной причины в статистике смертности из-за коронавирусной инфекции.

Согласно новой методике, в статистике по заболеваемости не будут указывать людей с диагностированным коронавирусом, но без наличия симптомов. Таких пациентов будут рассматривать как носителей COVID-19.

Накануне сообщалось, что за последние сутки в Москве скончался 71 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего в столице умерло 2 254 человека.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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