По методике ВОЗ в Москве один из самых низких уровней смертности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По методике Всемирной организации здравоохранения в Москве один из самых низких уровней смертности от коронавируса, сообщает департамент здравоохранения столицы.

В апреле в городе подтвердили 636 смертей из-за COVID-19. К ним прибавили те случаи, когда у пациента был отрицательный тест, но имелись клинические проявления инфекции, а также те, когда у пациента тест был положительным, но причиной смерти стали другие заболевания.

В итоге летальность от коронавируса в Москве за апрель составила от 1,4% до 2,8% в зависимости от методики подсчета. В Депздраве подчеркнули, что это ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов Нью-Йорк (10%) и Лондон (23%).

Отмечается, что методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19, утвердил Минздрав РФ. Москва уже применила их.

Это позволило усовершенствовать учет случаев, где коронавирус стал основной причиной смерти, и тех, где он с высокой долей вероятности привел к обострению другого основного заболевания.

Это стало возможным благодаря тому, что в столице проводят патологоанатомическое исследование с подробным посмертным анализом в 100% случаев смертей с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что развитость московской патологоанатомической службы позволяет ставить диагнозы в течение двух недель при нормативно установленном сроке в 45 дней. Благодаря этому в столице могут предвидеть или прогнозировать развитие разных клинических событий и предпринимать в связи с этим необходимые меры.

Также сообщается, что Москва первой в мире опубликовала атлас изменений органов человека при смерти от COVID-19. Атлас "Патологическая анатомия легких при COVID-19" размещен на сайте департамента здравоохранения. Клинический комитет ведомства по коронавирусу рекомендует его всем врачам для использования в практической деятельности.

Ранее стали известны сроки, на которые придется пик смертности от COVID-19 в Москве. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что смертность отстает от заболеваемости на 14–17 дней. Так, в ближайшую неделю число скончавшихся пациентов с коронавирусом будет расти, а затем ожидается снижение данного показателя.

Если в Москве пик заболеваемости был примерно 11 мая, то в районе 2 июня будет пик смертности, предположил Лукашев. Специалист также рассказал, что в будущем коронавирус станет сезонной болезнью. При этом в Москве больше не произойдет серьезной вспышки инфекции.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 173 497 случаев коронавируса. В России зарегистрирован 379 051 случай коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 174 человека, за весь период – 4 142 человека.

