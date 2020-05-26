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Общество

15:56

В России умер 101 врач с COVID-19 – Минздрав

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России скончался 101 врач с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С таким заявлением выступила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава РФ Людмила Летникова.

Она уточнила, что такая цифра актуальна по состоянию на прошлую пятницу.

"Мы запросили субъекты, чтобы они подтвердили умерших медицинских работников. На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек", – приводит РИА Новости ее слова.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 8 915 новых случаев коронавирусной инфекции. В 3 668 случаях не было клинических проявлений.

При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу в стране считается пройденным. По словам министра обороны Сергея Шойгу, он был преодолен в РФ во второй половине апреля.

В России выявлено 362 342 случая COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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