В России умер 101 врач с COVID-19 – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России скончался 101 врач с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С таким заявлением выступила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава РФ Людмила Летникова.
Она уточнила, что такая цифра актуальна по состоянию на прошлую пятницу.
"Мы запросили субъекты, чтобы они подтвердили умерших медицинских работников. На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек", – приводит РИА Новости ее слова.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 8 915 новых случаев коронавирусной инфекции. В 3 668 случаях не было клинических проявлений.
При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу в стране считается пройденным. По словам министра обороны Сергея Шойгу, он был преодолен в РФ во второй половине апреля.
В России выявлено 362 342 случая COVID-19