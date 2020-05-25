В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург

Фото: scrkb.ru
Умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург Ступинской клинической больницы в Подмосковье Алексей Мартынов.
Как говорится на сайте медучреждения, у него был положительный тест на коронавирус. Мужчина скончался на 34 году жизни.
Он был завотделением для пациентов с внебольничной пневмонией, сообщает сайт "Комсомольской правды".
17 апреля он возглавил группу медиков, принявших первых госпитализированных с возможным COVID-19.
В результате Мартынов заболел пневмонией, его поместили в региональную клинику, где подключили к аппарату ИВЛ.
Несмотря на усилия врачей, Мартынов умер в ночь на 22 мая. У медика остались трое детей.
Скончался врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов. Специалист ушел из жизни в возрасте 44 лет.
Ранее стало известно о смерти из-за коронавируса 44-летнего врача столичного баскетбольного клуба ЦСКА.