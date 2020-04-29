Молодой доктор умер от коронавируса накануне своей свадьбы

Фото: instagram.com/mikemarampe

В Индонезии молодой врач Майкл Роберт Марампе умер от коронавируса накануне своей свадьбы, сообщает сайт "Комсомольской правды".

За неделю до смерти Майкл опубликовал в Instagram короткое видео, где рассказал подписчикам, что стал "одной из жертв" COVID-19. Медик признался, что находится в отделении интенсивной терапии.

Он призвал своих коллег, борющихся с коронавирусом, всегда отдавать приоритет своей безопасности на работе, надевая средства индивидуальной защиты.

"Для меня стать врачом – это повод для гордости, если я могу заботиться о пациентах и помогать многим людям. Я не жалею ни о чем", – молодой доктор под публикацией.

В тот же день Майкл опубликовал фотографию с невестой, которую он назвал своим "ангелом-хранителем".

Накануне его невеста сделала пост для своего покойного жениха. Она написала, что гордится им и поклялась закончить их песню, сделанную для их свадьбы, которая должна была состояться 11 апреля.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 2,9 миллиона случаев заражения, более 202 тысяч человек скончалось. В России заболевших 93 558 человек, вылечились 8 456, скончались 867.

Ранее от коронавируса скончался британский преподаватель сценической речи и актер Эндрю Джек, сыгравший в киноэпопее "Звездные войны". Артисту было 76 лет.