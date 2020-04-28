Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Больше половины россиян не ожидают снятия ограничительных мер раньше июня, сообщает RT со ссылкой на сервис "Работа.ру".

Аналитики сервиса провели собственное исследование, в ходе которого выяснилось, что 62% россиян не рассчитывают на скорое снятие ограничений, причем из них около 30% опрошенных уверены, что режим самоизоляции продлится до июля.

Еще 24% участников опроса считают, что ограничения отменят в мае. В исследовании приняли участие четыре тысячи человек из разных регионов страны.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос по поводу отношения россиян к коронавирусу. По результатам опроса стало известно, что 77% респондентов боятся заразиться COVID-19, из которых 22% очень боятся вируса, остальные же отметили, что опасаются лишь в какой-то мере.

Еще 10% респондентов выразили уверенность, что коронавирус не затронет их, в то время как 12% и вовсе не думали над этим. Наиболее высокий уровень опасности заражения был зафиксирован среди населения в Москве (82%) и Санкт-Петербурге (79%).

За прошедшие сутки в РФ установили 6 198 случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек из нового суточного прироста не было зафиксировано симптомов болезни. Всего на территории страны зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции.

