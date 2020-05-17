Врач баскетбольного клуба ЦСКА умер от вызванных COVID-19 осложнений

Фото: официальный Twitter-аккаунт баскетбольного клуба ЦСКА
Скончался врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов. Специалист ушел из жизни в возрасте 44 лет.
Как сообщает пресс-службы столичного клуба в Twitter, Абжелилов скончался в связи с осложнениями здоровья из-за коронавируса.
Сегодня не стало нашего друга, блестящего доктора Романа Абжелилова. Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией…— CSKA Moscow (@cskabasket) May 16, 2020
Роме было 44 года. У него остались жена и двое детей.
Покойся с миром, друг. pic.twitter.com/ULhYs01uTE
"Не стало нашего доброго и всегда отзывчивого друга, коллеги, блестящего доктора и отличного семьянина Романа Абжелилова. Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией", – пишет пресс-служба.
Известно, что у Абжелилова остались жена и двое детей.
"Глубочайшие соболезнования родным и близким от всех армейцев и всех тех, кому Роман помог справиться с проблемами со здоровьем", – добавили в пресс-службе ЦСКА.
О госпитализации врача ЦСКА стало известно 2 мая. Отмечалось, что медик был доставлен в больницу в Коммунарке.
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