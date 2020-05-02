Врач ПБК ЦСКА госпитализирован в больницу в Коммунарке

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Врача профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Романа Абжелилова госпитализировали в больницу в Коммунарке.

В пресс-службе команды данную информацию подтвердили. При этом причина госпитализации специалиста на текущий момент остается неизвестной.

"Роман Абжелилов действительно госпитализирован в Коммунарку. Мы все переживаем за него", – передает ТАСС сообщение пресс-службы ПБК ЦСКА.

В клубе пожелали специалисту скорейшего выздоровления и возвращения домой.

Ранее стало известно о госпитализации отца Хабиба Нурмагомедова. У него имелись подозрения на пневмонию.

Абдулманап Нурмагомедов был доставлен в городскую больницу Махачкалы. Сообщалось, что он сдал анализы на коронавирус.