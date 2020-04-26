Отца Нурмагомедова госпитализировали с подозрением на пневмонию

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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова госпитализирован с подозрением на пневмонию.
Как рассказал ТАСС комментатор Рамазан Рабаданов, 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова доставили в городскую больницу Махачкалы.
Рабаданов добавил, что Нурмагомедов-старший сдал анализы на коронавирус. Результаты станут известны в воскресенье, 26 апреля.
Ранее Нурмагомедов заявил, что его бой с американцем Тони Фергюсоном отменен, так как он не может выехать из России в США.
Бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном снова отменен