Отца Нурмагомедова госпитализировали с подозрением на пневмонию

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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова госпитализирован с подозрением на пневмонию.

Как рассказал ТАСС комментатор Рамазан Рабаданов, 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова доставили в городскую больницу Махачкалы.

Рабаданов добавил, что Нурмагомедов-старший сдал анализы на коронавирус. Результаты станут известны в воскресенье, 26 апреля.

Ранее Нурмагомедов заявил, что его бой с американцем Тони Фергюсоном отменен, так как он не может выехать из России в США.