Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой с американцем Тони Фергюсоном был отменен. Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Instagram.

Изначально матч между бойцами планировался 18 апреля в Бруклине. Это событие должно было стать главным на турнире UFC 249. Однако во вторник россиянин сообщил, что спортивная ассоциация UFC готовит бой Фергюсона с другим соперником, так как Нурмагомедов не может выехать из России.

В свою очередь, глава UFC Дэйн Уайт заявил, что бой должен состояться "где-то на планете Земля". Нурмагомедов же эти данные опроверг. Спортсмен заявил, что в настоящее время находится дома на карантине.

"Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей", – написал Нурмагомедов в соцсети, задавшись риторическим вопросом, должен ли он рисковать жизнью ради боя.



Он отметил, что не рад такому повороту событий, и предложил болельщикам поставить себя на его место.

"Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это", – подчеркнул боец.

Уточняется, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном отменяется уже в четвертый раз.

Ранее Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона. Нервы российского бойца не выдержали во время дуэли взглядов, которая прошла 6 марта в Лас-Вегасе.

События отменяют в различных видах спорта. Так, накануне российский футбольный союз (РФС) приостановил все футбольные соревнования. Решение было принято из-за пандемии коронавирусной инфекции.