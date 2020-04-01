Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой с американцем Тони Фергюсоном был отменен. Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Instagram.
Изначально матч между бойцами планировался 18 апреля в Бруклине. Это событие должно было стать главным на турнире UFC 249. Однако во вторник россиянин сообщил, что спортивная ассоциация UFC готовит бой Фергюсона с другим соперником, так как Нурмагомедов не может выехать из России.
В свою очередь, глава UFC Дэйн Уайт заявил, что бой должен состояться "где-то на планете Земля". Нурмагомедов же эти данные опроверг. Спортсмен заявил, что в настоящее время находится дома на карантине.
"Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей", – написал Нурмагомедов в соцсети, задавшись риторическим вопросом, должен ли он рисковать жизнью ради боя.
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Staying home in quarantine and reading the reaction of people to the situation around my fight, it turns out that the whole world should be in quarantine, governments of all countries, famous people around the world urge people to follow all safety requirements in order to limit the spread of the disease, to save people, and Khabib is the only one relieved of all obligations and must demonstrate free will and train flying around the world, for the sake of fight? - I understand everything and I’m definitely upset more than you to cancel the fight, probably like all others, I had many plans after the fight, but I can’t control it all. The greatest countries and the largest companies of our time are shocked by what is happening, every day the situation changes unpredictably. But Khabib still has to fight, is that what you saying? - Take care of yourself and put yourself in my shoes. - 📍 Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться летая по всему миру рискуя своей жизнью ради боя ? - Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверно у меня , как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это. Сверх державы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? - Берегите себя и поставьте себя на мое место.
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)
Он отметил, что не рад такому повороту событий, и предложил болельщикам поставить себя на его место.
"Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это", – подчеркнул боец.
Уточняется, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном отменяется уже в четвертый раз.
Ранее Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона. Нервы российского бойца не выдержали во время дуэли взглядов, которая прошла 6 марта в Лас-Вегасе.
События отменяют в различных видах спорта. Так, накануне российский футбольный союз (РФС) приостановил все футбольные соревнования. Решение было принято из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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