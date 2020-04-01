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Спорт

01 апреля, 20:16

РФС приостановил все футбольные соревнования

спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Проведение всех футбольных матчей в России приостановлено до 31 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В заявлении сказано, что исполком РФС признает распространение коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством для всего российского футбола и его субъектов. В связи с этим приостановка работы в футбольных клубах вызвана причинами, не зависящими от работодателей и работников.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков также сообщил, что начало нового футбольного сезона в России перенесут на середину августа или середину сентября.

Он добавил, что РФС подготовил предложения по поддержке футбольных клубов через облегчение налогового регулирования, а также создание условий для привлечения частного капитала. В скором времени эти меры планируется обсудить с правительством страны.

17 марта на общем собрании клубов Российской премьер-лиги было принято решение о приостановке чемпионата страны.

Тогда же РФС приостановил матчи Кубка России, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и других турниров.

Ранее исландский игрок ЦСКА Арнор Сигурдссон сообщил, что улетел к себе на родину на время паузы в чемпионате России из-за коронавируса. На видео, опубликованном в Stories, футболист находился в салоне авиалайнера.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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