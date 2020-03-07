Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона

Фото: twitter.com/ufc

Российский боец Хабиб Нурмагомедов пнул чемпионский пояс американца Тони Фергюсона во время дуэли взглядов, которая прошла 6 марта в Лас-Вегасе, передает телеканал Москва 24.

Во время дуэли американец положил свой пояс временного чемпиона UFC перед Хабибом, после чего между бойцами завязалась перепалка. В результате россиянин пнул награду Тони.



Позже на пресс-конференции российский спортсмен высказался о профессиональных качествах Фергюсона, с которым они встреться в поединке 18 апреля. На кону встречи в Нью-Йорке будет стоять чемпионский пояс в легком весе, которым владеет Хабиб.

"Тони заслужил этот бой. Он великолепный боец, но я не люблю его как человека, потому что он глуп. Посмотрим, что случится 18 апреля", – сказал Нурмагомедов. Он добавил, что на него не влияют провокационные высказывания Фергюсона.

"Тони – очень крепкий парень. Он лучше многих, с кем я дрался. Возможно, он мог стать лучшим легковесом всех времен, но сейчас этот парень уже слишком стар", – заключил Нурмагомедов.

Нынешний рекорд Нурмагомедова – 28 побед в 28 боях. Спортсмен стал двукратным чемпионом UFC. По мнению российского бойца Марата Балаева, Хабиб закончит карьеру "через пару боев", если сам того захочет.

