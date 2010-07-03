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Спорт

16:10

Отец Нурмагомедова рассказал, как воспитать настоящего мужчину

спорт общество

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Отец действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о том, как воспитать настоящего мужчину. Об этом сообщает "Мир 24".

По его словам, самое главное правило – не оставлять ребенка свободным ни на минуту, всегда находить ему занятие, которое будет приносить пользу. Второе правило – дисциплина. "Нужно начать с воспитания, потом образование, а потом уже спорт", – заключил он.

Отец спортсмена призвал родителей показывать своим детям правильный пример, заставлять их учиться и тренироваться.

Нурмагомедов-старший воспитал 18 спортсменов-чемпионов мира. Его включили в Книгу рекордов России в качестве самого успешного тренера страны по боевому самбо.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сын может завершить свою спортивную карьеру в ММА через пару боев. Следующим соперником спортсмена станет Тони Фергюсон.

Отец бойца также добавил, что в контракте прописана встреча и с Жоржем Сен-Пьером. Однако встрече может помешать то, что спортсмен уже закончил свою карьеру и ранее выступал в полусреднем весе, тогда как Хабиб выступает в легком.

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