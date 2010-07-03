Друг Нурмагомедова рассказал о его реакции на выпады Макгрегора

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов относится к оскорблениям от ирландца Конора Макгрегора равнодушно. Он заявил, что Нурмагомедов не обращает внимания на его выпады, понимая, что уже победил Макгрегора.

Махачев выиграл 18 раз и потерпел одно поражение в MMA. Он является учеником отца Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова и находится в дружеских отношениях с Хабибом.

"Хабиб гораздо проще относится к словам Конора. Вспоминая их пресс-конференции перед боем, думаю, что на месте Нурмагомедова мог бы не сдержаться", – добавил он.

Российский боец полусреднего веса Рустам Хабилов ответил, почему в стране негативно относятся к проведению поединков между соотечественниками в UFC.

"В UFC не так много российских бойцов. Например, бразильцы дерутся между собой только в крайних случаях, когда решается судьба боя за титул. Думаю, их болельщикам также неинтересно наблюдать за битвой между двумя средними спортсменами. Другое дело, если бьются топ-атлеты", – заявил он, передает RT.

24 октября Конор Макгрегор провел пресс-конференцию в Москве. На ней он заявил, что Нурмагомедов боится с ним драться. "Дагестанцы бегут и боятся, мы это знаем. Это видим и в Хабибе. Это в его природе", – сказал ирландец. Также до этого он много раз оскорблял россиянина на публике.

Конор Макгрегор – бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения в ММА. Последний раз он выходил в октагон в октябре 2018 года, уступив Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.

