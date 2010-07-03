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Спорт

22 октября, 19:33

Боец UFC предсказал победу Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном

спорт

Фото: ТАСС/AP Photo/John Locher

Американский спортсмен Тони Фергюсон не является опасным соперником для россиянина Хабиба Нурмагомедова. Такое мнение выразил российский боец смешанных единоборств Алексей Кунченко в интервью RT .

"Не считаю, что американец столь уж опасен для него. Фергюсон постоянно идет вперед, бьет соперников своими костями, поскольку он очень худой. Но перевести Тони в партер очень легко, ведь он не вольник. А в то, что Фергюсон нанесет Нурмагомедову урон в партере, я не верю. Уверен, Хабиб выиграет", – сказал Кунченко.

Спортсмен добавил, что Нурмагомедов возьмет контроль над боем и не даст своему сопернику шанса на победу. Кунченко добавил, что чемпион UFC сможет закончить поединок досрочно, а если ему это не удастся, преимущество по очкам все равно будет значительным.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что организация ведет работу по организации боя действующего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном. Предположительно, Нурмагомедов вернется на октагон в марте 2020 года.

Последний поединок с участием российского бойца состоялся 7 сентября. Хабиб Нурмагомедов победил в Абу-Даби американца Дастина Порье, защитив свой чемпионский титул.

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