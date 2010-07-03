Отец Нурмагомедова заявил о скором завершении карьеры сына

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов может завершить свою спортивную карьеру в ММА через пару боев. Об этом заявил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, передает "Газета.ру".
"Хабиб должен будет уйти после того, как проведет два или три поединка", – заявил он.
Отец Хабиба рассказал, что следующим соперником сына станет Тони Фергюсон. Он отметил, что это будет лучший бой в истории UFC. "Никогда еще не было такого, чтобы у соперников были серии по 12 побед. У Хабиба она и вовсе составляет 28 боев", – заявил Абдулманап Нурмагомедов.
Отец бойца также добавил, что в контракте прописана встреча и с Жоржем Сен-Пьером. Однако встрече может помешать то, что спортсмен уже закончил свою карьеру и ранее выступал в полусреднем весе, тогда как Хабиб выступает в легком.
Говоря о возможном реванше Нурмагомедова и Конора Макгрегора, отец указал, что бой может состояться, если два бойца, которые имеют право драться с россиянином, откажутся приехать в Россию.
Ранее Хабиб Нурмагомедов и сам говорил о своем уходе из спорта. Он объяснил, что в спорте появляются новые молодые и талантливые спортсмены, которые сверхмотивированы.
"Сейчас мне 31 год. Для спорта это не так много, но в 33–34 года я планирую покончить с этим", – говорил он в интервью пресс-службе MMAjunkie.
Хабиб Нурмагомедов известен как один из лучших бойцов UFC. Последний поединок с его участием состоялся 7 сентября. Тогда спортсмен победил американца Дастина Порье и защитил титул в своей весовой категории.
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