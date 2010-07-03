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Спорт

29 октября, 19:30

Отец Хабиба Нурмагомедова объяснил начитанность сына

спорт общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Российский тренер и отец бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, как спортсмену удалось стать начитанным. Об этом он написал на личной странице в социальной сети Instagram.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили удивился начитанности и уму 31-летнего бойца. Отец Хабиба отметил, что в успехах сына значительную роль сыграло воспитание – причем, по словам Абдулманапа, он использовал всего пять методик.

Отец чемпиона рассказал, что для формирования личности требуется убеждение, личный пример, поощрение, требование и принуждение. Кроме того, по словам Нурмагомедова-старшего, всегда необходимо на первое место ставить учебу, а потом уже спорт.

Хабиб Нурмагомедов известен как один из лучших бойцов UFC. Последний поединок с его участием состоялся 7 сентября. Тогда спортсмен победил американца Дастина Порье и защитил титул в своей весовой категории.

Нурмагомедов часто выступает с резонансными заявлениями по общественным вопросам. Так, в феврале 2019 года боец раскритиковал пьесу "Охота на мужчин" за откровенные сцены.

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