Почему Нурмагомедов потребовал извинений за спектакль "Охота на мужчин" в Дагестане

Настоящая война разразилась в соцсетях после того, как российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов написал в своем Instagram рецензию на размещенный в интернете отрывок спектакля "Охота на мужчин", который прошел 23 февраля в "Доме Дружбы" Махачкалы (Дагестан). На кадрах актриса в нижнем белье положила руки на бедра коллеге по постановке. Нурмагомедова оскорбило, что подобную "порнографию" можно увидеть в центре города. У заявлений бойца нашлись как сторонники, так и ярые противники. Однако один из участников труппы театра уже извинился перед жителями Дагестана. Рассказываем, как Нурмагомедов бьется за нравственность.

Фото: ТАСС/AP/John Locher

Нравственный контроль

Нурмагомедов уже не в первый раз выступает против тех или иных культурных мероприятий по моральным соображениям. Так, например, певец Егор Крид должен был приехать с выступлением в Махачкалу 9 сентября. Однако отменил концерт из-за многочисленных угроз расправы в соцсетях. Боец тогда тоже не одобрил визит Крида. После отказа певца от выступления Нурмагомедов назвал это "невеликой потерей".

На этот раз досталось спектаклю "Охота на мужчин". Сначала Нурмагомедов сделал скриншот скандальной сцены с полуголой актрисой и выложил его в Instagram, заявив, что считает неприемлемыми подобные мероприятия.





Хабиб Нурмагомедов боец смешанных единоборств Только посмотрел это видео, выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несет ответственность за это и кто организовывает подобного рода мероприятие.

Сразу в соцсетях многочисленные защитники нравственности поддержали Нурмагомедова и осудили спектакль. Особенно много негативных комментариев пользователи оставили под видео с его отрывком.



Сцена из спектакля "Охота на мужчин". Фото: mskcc.ru

Позже Нурмагомедов удалил этот пост и заменил его на новый. На этот раз он заменил скриншот на черный фон. "Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И кто вообще за эту порнографию ответит", – написал боец.

Он также призвал правительство Дагестана провести расследование, чтобы "организаторы понесли наказание по закону и извинились перед народом".

Любой ценой остановить вражду

Один из главных актеров "Охоты на мужчин" Станислав Бондаренко извинился в своем Instagram перед народом Дагестана. При этом он подчеркнул, что не хотел никого обидеть.

"За последние несколько часов с большим разочарованием для себя обнаружил, что наш спектакль в Махачкале перерос в большой скандал. Для того, чтобы исключить любые спекуляции на национальной почве, я хотел бы сразу сообщить, что отвергаю любые обвинения в попытке оскорбить народ Дагестана, к которому отношусь с глубоким уважением", – написал Бондаренко.

Сцена из спектакля "Охота на мужчин". Фото: mskcc.ru

Он отметил, что уже начались угрозы в адрес него, его близких и коллег. "Оценку этим действиям давать не имеет смысла. Да, в нашем комедийном спектакле присутствуют сцены, которые могли быть восприняты неоднозначно. Если наш спектакль нанес оскорбление зрителям или жителям республики, я приношу извинения. Для меня важен любой исход, который бы остановил нарастающую волну вражды", – заключил артист.



Станислав Бондаренко актер Нашим основным упущением был слабый анализ возможных последствий.

Скандал вокруг спектакля также прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил уверенность, что национальные, исторические и религиозные традиции субъектов необходимо учитывать.

"Сила нашего государства как раз в ее многонациональности и многоконфессиональности, в этом сила нашей Федерации. И, естественно, в разных субъектах есть свои традиции, национальные, исторические и религиозные, которые, конечно, нельзя не учитывать. Принимать это во внимание нужно обязательно. Трудно говорить о том, что это можно как-то кодифицировать, юридически оформить, это, скажем так, к другой сфере относится, но, безусловно, не учитывать национальные обычаи и традиции нельзя", – заявил Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что соблюдение российского законодательства обязательно на всей территории страны, а что касается национальных обычаев, то их тоже нельзя не принимать во внимание.