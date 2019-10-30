Глава UFC назвал дату боя между Хабибом и Фергюсоном

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бой между российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может состояться весной будущего года, заявил президент Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Дэйна Уайт.

По его словам, все идет к тому, чтобы противостояние бойцов состоялось в марте. Также Уайт подчеркнул, что процесс согласования всех нюансов проходит в штатном режиме, передает "Газета.ру".

Ранее российский боец смешанных единоборств Алексей Кунченко высказал мнение, что Тони Фергюсон не является опасным соперником для россиянина Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен добавил, что Нурмагомедов возьмет контроль над боем и не даст своему сопернику шанса на победу. Кунченко добавил, что чемпион UFC сможет закончить поединок досрочно, а если ему это не удастся, преимущество по очкам все равно будет значительным.

Хабиб Нурмагомедов известен как один из лучших бойцов UFC. Последний поединок с его участием состоялся 7 сентября. Тогда спортсмен победил американца Дастина Порье и защитил титул в своей весовой категории.