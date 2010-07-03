Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова проиграл первый бой в UFC

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Российский боец Абубакар Нурмагомедов потерпел поражение от немецкого бойца Давида Завады на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. Об этом сообщает "Газета.ру".

В первом раунде Завада применил удушающий прием, захватив ногами шею соперника. Арбитр остановил бой и присудил победу спортсмену из Германии. Для Абубакара Нурмагомедова этот бой был первым под эгидой промоушена.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал поражение двоюродного брата Нурмагомедова в дебютном поединке, назвав его "неудачником".

"Он постучал по своему лбу. Если можно постучать по лбу, можно ударить в лоб. Он сдался и сбежал. Мы знаем, кто там убегает. Вечный неудачник", – написал он на своей странице в Twitter.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов относится к оскорблениям от ирландца Конора Макгрегора равнодушно. Он заявил, что Нурмагомедов не обращает внимания на его выпады, понимая, что уже победил Макгрегора.

