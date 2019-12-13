Боец Балаев оценил срок завершения карьеры Хабиба Нурмагомедова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Российский боец смешанного стиля Марат Балаев прокомментировал перспективы дальнейшей карьеры чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает RT.

"Думаю, через пару боев Хабибу нужно уходить. Но главное – насколько ему самому это нужно. Не уверен, что он кайфует от процесса, когда приходится гонять по 20 килограммов, а на тренировках постоянно прилетает по голове", – заявил спортсмен.

Боец имеет в виду процедуру так называемой сгонки веса. Как правило, спортсмены экстремально снижают свой вес перед взвешиванием до боя, после чего восстанавливают утраченную массу. За счет этого они официально вписываются в весовую категорию, но могут стать мощнее соперника.

Хабиб Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в 2018 году. С тех пор боец провел две успешные защиты титула. В ноябре спортсмен подписал соглашение на проведение боя против американца Тони Фергюсона. По предварительным данным, поединок состоится в апреле 2020 года.

