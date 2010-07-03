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Спорт

10:17

Нурмагомедов подписал соглашение на бой с Тони Фергюсоном

спорт

Фото: kremlin.ru

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал соглашение на проведение боя с американцем Тони Фергюсоном, сообщает "Мир 24".

Его оппонент еще не подписал соглашение, но, по словам главы UFC Даны Уайта, заинтересован в поединке с Хабибом. Бой должен состояться 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке.

Ранее российский боец смешанных единоборств Алексей Кунченко высказал мнение, что Тони Фергюсон не является опасным соперником для россиянина Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен добавил, что Нурмагомедов возьмет контроль над боем и не даст своему сопернику шанса на победу. Кунченко отметил, что чемпион UFC сможет закончить поединок досрочно, а если ему это не удастся, преимущество по очкам все равно будет значительным.

Хабиб Нурмагомедов известен как один из лучших бойцов UFC. Последний поединок с его участием состоялся 7 сентября. Тогда спортсмен победил американца Дастина Порье и защитил титул в своей весовой категории.

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