Экс-чемпион UFC Гарбрандт признался в любви к России

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Американский боец смешанного стиля Коди Гарбрандт признался в теплых чувствах к России. Об этом сообщает "Газета.ру".

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе также выразил готовность сразиться с российским бойцом Петром Яном, с которым у американца произошла потасовка после окончания турнира UFC 245.

"После того как я расправлюсь с Ассунсао, я приеду в Москву, чтобы подраться с Яном. Люблю русских", – написал Гарбрандт в соцсети.

Отмечается, что бой между ним и Рафаэлем Ассунсао состоится в марте 2020 года.

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