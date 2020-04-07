Президент UFC не видит вины Хабиба в отказе от боя с Фергюсоном

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не видит вины Хабиба Нурмагомедова в отказе проводить бой против Тони Фергюсона, сообщает "Газета.ру".

"Это не вина Хабиба и не чья-либо вина. Это то, к чему ты никогда не можешь быть готов, даже подумать нельзя, что такое может происходить", – заявил Уайт.

Ранее российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой с американцем Тони Фергюсоном был отменен. Он пояснил, что спортивная ассоциация UFC готовит бой Фергюсона с Джастином Гейджи, так как Нурмагомедов не может выехать из России.

Изначально матч между бойцами планировался 18 апреля в Бруклине. Это событие должно было стать главным на турнире UFC 249. Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном отменяется уже в пятый раз.

События на фоне коронавируса отменяют в различных видах спорта. Наиболее громким событием стал перенос чемпионата Европы по футболу, который должен был состояться этим летом. Кроме того, отменен чемпионат мира по хоккею, а Олимпиада в Токио пройдет в июле 2021 года.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончалось. В России за последние сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 1 154 человека. Всего в РФ зарегистрировано 7 497 случаев заражения.

