Бой Нурмагомедова и Фергюсона отменили в Нью-Йорке

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Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (NYSAC) сообщила UFC о том, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном 18 апреля не состоится, передает RT.

Как говорится в заявлении, турнир UFC 249, в рамках которого должен состояться бой, нельзя проводить в городе в связи с мерами предосторожности Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) штата.

Глава UFC Дэйна Уайт пообещал найти место для проведения боя. После разговора с президентом США Дональдом Трампом он заявлял, что турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не будут отменены из-за угрозы коронавируса.

Хабиб Нурмагомедов пнул чемпионский пояс американца Тони Фергюсона

Попытка встретиться Фергюсоном является пятой в карьере Нурмагомедова с 2015 года. Поединок попеременно срывался — по два раза из-за травм россиянина и американца.

Нурмагомедов является обладателем титула чемпиона UFC. На его счету 28 побед, 12 из них в рамках турниров UFC, и ноль поражений. Фергюсон одержал 25 побед и потерпел три поражения в карьере.

13 марта в США объявили режим ЧС и закрыли на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, кроме Великобритании. Запрет распространяется на людей, посещавших страны Шенгенской зоны в течение последних 14 дней.

Кроме того, Госдепартамент приостановил оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек, свыше восьми тысяч человек умерло.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. В России число заболевших достигло 147 человек.